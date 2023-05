Recital "Suoni del ’900" con Berdini e Romagnoli

Il sassofonista Daniele Berdini (nella foto), già in passato più volte applaudito all’auditorium di Sant’Agostino, e il pianista Luca Romagnoli, per lui un debutto con Selìfa e a San Ginesio, saranno i protagonisti del recital "Suoni del ’900". Si svolgerà questa domenica, alle 17 all’auditorium di Sant’Agostino. Si tratta del secondo appuntamento della stagione concertistica 2023 proposto dall’associazione musicale Selìfa di San Ginesio. "L’evento si preannuncia molto interessante – spiega il presidente dell’associazione Mario Baldassarri –: come già si deduce dal titolo, si tratterà di un originale viaggio lungo le strade della musica composta per sassofono e pianoforte nel Novecento da eccellenti musicisti come Hindemith, Creston, Rachmaninov, Schuloff, Milhaud e Francaix, autori attratti come altri dalle innumerevoli possibilità timbriche del sassofono, strumento nato nel 1840 in Belgio, precisamente nel paese di Dinant a pochi chilometri da Bruxelles, sulla spinta della necessità di trovare un collegamento timbrico tra i "legni" e gli "ottoni" delle bande militari. Nel programma non mancheranno chiari riferimenti al jazz, genere musicale in cui il sassofono funge spesso da protagonista. L’unica trascrizione proposta sarà un brano di Rachmaninov, in onore del pianoforte, che si sposa col sassofono in una sorta di gradevole amalgama timbrico".