Record di muri per Civitanova, Petkovic top scorer

I 12 muri stampati dalla Lube agli attaccanti di Milano sono stati il record del weekend e proprio l’altra marchigiana, Grottazzolina, ha invece primeggiato con lo stesso numero per quanto concerne gli ace. Nella gara del PalaSavelli due serbi protagonisti: l’opposto Petkovic ha trascinato i fermani con 26 punti, top scorer del turno, mentre Stankovic ha valicato quota 3.000 punti in carriera. L’ex capitano della Lube è stato il migliore del weekend con 6 muri. Spettacolare al servizio il padovano Porro, lo schiacciatore (fratello di Paolo che era di scena all’Eurosuole Forum) ha siglato 6 battute vincenti a Perugia. Il veronese Keita continua a guidare quella dei bomber con 6,61 punti per set, al secondo posto Reggers con 5,15. Il più prolifico della Lube è Lagumdzija, nono con 4,14. Negli ace comanda Plotnytskyi con una media di 0,83 a parziale e secondo è proprio Lagumdzija, in grande crescita, con 0,51. Nei muri ecco lo specialista Podrascanin, nessuno ha la sua media: 0,69 per set, appena sotto Nedeljkovic con 0,68.

an. sc.