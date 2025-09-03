Il tram di Bologna

CronacaRecord olivicoltura, oltre 4mila tonnellate
3 set 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Cronaca
Record olivicoltura, oltre 4mila tonnellate

Annata straordinaria per l’olivicoltura marchigiana: la campagna 2024-2025 ha registrato una produzione record di 4.320 tonnellate di olio, quasi triplicate rispetto alle 1.452 del 2023 e nettamente superiori alla media 2020-2023 (3.005 tonnellate). Lo rivela una ricerca dell’Agenzia Logos per Cia Marche su dati Ismea-Agea. Nelle Marche sono stati coinvolti 155 frantoi, che hanno molito oltre 40,8 milioni di chili di olive, con una resa media dell’11%. A guidare la classifica Macerata con 1,1 milioni di chili di olio, seguita da Ancona (966 mila), Fermo (861 mila), Ascoli (850 mila, ma con la resa più alta, il 12%) e Pesaro Urbino (514 mila). "Il comparto olivicolo marchigiano ha ottenuto ottimi risultati sia per quantità che per qualità – sottolinea Mauro Moreschini, direttore Cia Ascoli-Fermo-Macerata – ma il 2025 sarà più complesso per l’attacco di patogeni come la mosca e per i prezzi penalizzati dal prodotto estero e dall’aumento dei costi di produzione". Il risultato regionale si inserisce in un quadro nazionale critico; sul fronte mercati l’olio extravergine italiano ha mantenuto quotazioni sopra i 9 euro/kg grazie alla scarsità di prodotto e alla qualità.

