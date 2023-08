Recuperare e risanare le cave fluviali

Parte da Monte San Giusto la proposta di "Recupero e risanamento delle cave fluviali" approvata dal Consiglio regionale su iniziativa del gruppo Udc. Il progetto che interesserà i bacini fluviali della nostra regione con interventi di recupero ambientale, infatti, è partito da una proposta mossa dal segretario sangiustese dell’Udc, Elena Pompei, condivisa con il responsabile provinciale del partito, Luca Marconi. "La proposta - spiegano i promotori - è volta alla realizzazione di una pianificazione regionale per il recupero e la riconversione con interventi di ripristino ambientale delle cave di ghiaia dismesse e in via di dismissione presenti lungo i bacini fluviali. L’idea nasce dalla presa di coscienza delle criticità del nostro territorio con particolare riguardo all’area del bacino fluviale, dove si collocano siti puntuali di cave dismesse attualmente in stato di abbandono oltre alla presenza di aree di interesse ambientale".