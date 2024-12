Recuperato il peschereccio: accertamenti della procura

Si sono concluse le operazioni di recupero del peschereccio Fratelli Gasparroni, affondato il 7 dicembre nel porto di Civitanova, davanti alla banchina Gasparroni. Lo scafo è stato posto sotto sequestro e la Guardia costiera di Civitanova, in raccordo con la procura di Macerata, avvierà le indagini per accertare le cause dell’affondamento e verificare eventuali responsabilità per quanto accaduto. Una attività che si inserisce nel quadro delle funzioni istituzionali volte a garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell’ambiente marino.

L’intervento di recupero del pescheccio, possibile anche grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco di Civitanova, è stato svolto sotto il coordinamento generale della Guardia costiera di Ancona e diretto a livello locale dalla Guardia costiera di Civitanova. Le operazioni si sono svolte in condizioni di piena sicurezza, consentendo di ristabilire la totale operatività dell’area portuale.

Dalla Capitaneria di porto un ringraziamento particolare alla Guidotti Ships Srl ed Energean, per il contributo dato fornendo le panne disinquinanti, indispensabili per la salvaguardia dell’ambiente marino. Il peschereccio infatti al momento dell’affondamento aveva il serbatoio pieno di gasolio, in preparazione dell’uscita in mare. C’era dunque il rischio che migliaia di litri di carburante finissero nell’acqua, con un serio danno all’ambiente.

Il Fratelli Gasparroni, varato nel 1964, era una delle imbarcazioni storiche della flotta civitanovese, in attesa di rottamazione ma ancora efficiente e operativo. Quella notte, per cause ancora ignote, aveva iniziato a imbarcare acqua e si era inclinato, toccando la Vittorio Micucci e finendo sul fondale.