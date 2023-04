Recupero comparto Trieste: approvato il piano da 5,5 milioni

Approvato dalla giunta il piano di recupero del Comparto Trieste in variante al piano particolareggiato del borgo marinaro. Si parla della struttura adiacente il teatro Rossini e a palazzo Sforza, per il quale è prevista una spesa di 5.500.000 euro di cui cinque milioni finanziati dal Pnrr. Lo strumento urbanistico cittadino assegnava all’edificio la destinazione scolastica (ospitava le medie Annibal Caro) e la variante è stata necessaria per poter utilizzare l’immobile con le finalità che l’amministrazione comunale vuole perseguire per il futuro, ovvero sede di uffici comunali. Con la modifica la struttura acquisisce la possibilità di poter anche ospitare servizi di assistenza socio-sanitaria, case di riposo, residenze protette, servizi ambulatoriali e sociali connessi, servizi tecnici e amministrativi, servizi comunali e della protezione civile. L’edificio è vincolato e la Soprintendenza delle Marche ha già espresso parere favorevole e condizionato in merito all’intervento. Il progetto è vincolato a stringenti termini di attuazione, come vuole il programma del Pnrr. In questo caso il calendario impone l’affidamento dei lavori entro fine luglio del 2023 con la previsione del termine del cantiere entro il 31 marzo 2026.

l. c.