Recupero del Castello della Rancia. Consegnati i lavori post sisma

Dopo l’avvio del cantiere del complesso monumentale della basilica di San Nicola, ecco la firma di un altro importante contratto per la consegna di lavori post sisma. Si tratta del Castello della Rancia, interessato da opere di riparazione del danno, miglioramento sismico e restauro. Il progetto, come noto, è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il fondo dell’8 per mille dell’Irpef devoluto dai cittadini alla diretta gestione statale per l’anno 2020. L’intervento, relativo a un primo stralcio di lavori, ha un costo complessivo di un milione e 200 mila euro e i lavori avranno la durata di 6 mesi durante i quali lo storico maniero resterà chiuso al pubblico. A firmare il documento che di fatto consente l’apertura del cantiere c’erano il progettista Claudio Canullo, la responsabile dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Tolentino e Rup, Katiuscia Faraoni, e in rappresentanza dell’impresa aggiudicataria dell’appalto – la "G. Intech" di Roma – Mario Ferranti.