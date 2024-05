Recupero del Club Aquila: spazio verde e "Caffè sociale"

Si affretta a chiudere i conti e a firmare gli accordi presi il sindaco Antonio Bravi in vista dell’elezioni comunali di giugno. In Giunta arrivano a raffica approvazioni di progetti e contributi oltre che iniziative culturali anche lontane nel tempo. Dopo l’accordo con il comitato di quartiere di Montefiore per la futura gestione del castello, i cui lavori di recupero, però, per ora sono ancora in alto mare, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune e il Comitato di Quartiere Rione Mercato per la futura gestione dell’ex club Aquila di via degli Alpini: un progetto finanziato con 437.681 mila euro dai fondi di rigenerazione urbana proposti dal Governo. Il progetto, redatto dal geometra Luca Ricciardi e dall’ingegnere Gianluca Clementi, prevede di adibire a luogo di aggregazione e socializzazione a servizio del Rione Mercato quello che un tempo era un campetto polivalente con diverse attrezzature sportive e una pista di pattinaggio realizzata e gestita dall’associazione "Club Aquila" nel 1982.

Negli anni passati il comitato di quartiere aveva avviato una petizione per recuperare l’uso pubblico dell’area chiedendone anche la sua riqualificazione. Per il suo futuro utilizzo ci sarà, quindi, da sciogliere il nodo di come conciliare le esigenze di tutti, ad iniziare dai soci del Club Aquila a cui lo stesso sindaco ha assicurato per iscritto nell’aprile di un anno fa che "una volta terminati i lavori di ristrutturazione per il riuso e la rifunzionalizzazione del verde pubblico attrezzato e dei manufatti esistenti, consentirà al Club Aquila Recanati di utilizzare, non a titolo esclusivo e nel rispetto delle finalità per cui sono stati ottenuti i fondi del Pnrr, l’immobile previa sottoscrizione di una convenzione che regoli i rapporti fra ente e associazione". D’altra parte – tiene a ricordare Giuseppe Pioppi, presidente del club – tutto quello che c’è è stato realizzato, negli anni ‘70 e ’80, con i soldi dei soci e non certo del Comune. Qui c’è posto per tutti: per i soci del Club Aquila, per l’associazione degli Alpini che ospitiamo, per l’Enalcaccia".

Il progetto proposto dal quartiere prevede anche la creazione di un "Caffè sociale" da realizzare nell’area verde pubblica grazie alla collaborazione fra comitato di quartiere, Amministrazione comunale e associazione Omphalos: si tratta di un punto di incontro, accoglienza ed inclusione, per tutte le realtà presenti nel quartiere e nel territorio, gestito dall’associazione che si occupa di autismo.

Antonio Tubaldi