Recupero del Club Aquila. Via ai lavori per 400mila euro

Partito anche l’intervento di recupero del Club Aquila di via degli Alpini (nella foto) a Recanati finanziato con 400 mila euro giunti in città grazie agli interventi di rigenerazione urbana proposti dal Governo. "L’obiettivo – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Francesco Fiordomo – è quello di adibire a luogo di aggregazione e socializzazione a servizio del Rione Mercato quello che un tempo era un campetto polivalente con diverse attrezzature sportive e una pista di pattinaggio realizzata e gestita dall’associazione "Club Aquila" nel 1982".

Nel tempo, però, è mancata la manutenzione della zona e quell’area verde non è stata più aperta al pubblico per motivi di sicurezza e l’accesso è consentito solo ai membri del club che frequentano per le proprie attività sociali e ricreative la struttura realizzata con i fondi dei soci stessi fra cui anche l’Enel Caccia. Negli anni passati il comitato di quartiere aveva avviato una petizione per recuperare l’uso pubblico dell’area chiedendone anche la sua riqualificazione. Da qui la proposta nell’ambito dei progetti di rigenerazione urbana visto che la zona sarà restituita al quartiere perché vi svolga attività ricreative e di socializzazione a favore dei residenti. Il dirigente dell’Ufficio tecnico nei mesi scorsi aveva incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere edili e strutturali, impianti elettrici, clima, idrici e fognari nonché della direzione dei lavori il Geom. Luca Ricciardi e l’Ing. Gianluca Clementi, entrambi di Recanati.

ant. t.