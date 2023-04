Recupero della casa di riposo, è stato consegnato il cantiere

Dopo oltre sei anni dal sisma del 2016 si apre una capitolo importante per il recupero della casa di riposo di Monte San Giusto. Lunedì, infatti, l’amministrazione comunale ha consegnato il cantiere alla A.D. Restauri & Costruzioni srl di Napoli, la ditta che si è aggiudicata il secondo bando di gara (dopo un primo bando andato deserto lo scorso anno) con un ribasso d’asta del 25% e quindi per un importo di 1.606.326 euro più Iva. "Il recupero della casa di riposo, inagibile dal sisma del 2016, è sempre stato uno degli obiettivi prioritari della nostra amministrazione – ricorda il sindaco Andrea Gentili –. In questi anni le difficoltà non sono mancate, ma non ci siamo mai arresi e questa settimana, a distanza di circa un mese dalla firma del contratto, è stato consegnato il cantiere alla A.D. Restauri & Costruzioni srl che si occuperà degli interventi". Direttore dei lavori è stato nominato l’architetto Elio Conte e il tempo contrattuale previsto è di 780 giorni lavorativi. "Si tratta di una tappa molto importante che, nel giro di qualche anno, permetterà a Monte San Giusto di riavere la sua casa di riposo – conclude il sindaco – e ai nostri anziani di poter avere un luogo sicuro in cui trascorrere le loro giornate". Subito dopo il sisma, infatti, gli anziani vennero evacuati al Santo Stefano di Porto Potenza, salvo poi essere suddivisi ulteriormente in altre tre diverse strutture. Con il recupero della casa di riposo, invece, gli anziani del paese potranno tornare ad essere vicino alle loro famiglie.