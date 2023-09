Recupero delle mura storiche a Potenza Picena: Pd, altra occasione persa

"Bando mura storiche: per la giunta Tartabini anche stavolta è andata male". È questo il nuovo affondo del gruppo consiliare del Pd di Potenza Picena, guidato dal capogruppo Enrico Garofolo, all’indirizzo dell’amministrazione comunale. "Da molti anni si ragiona della necessità di recuperare e valorizzare le mura del centro storico di Potenza Picena – scrivono i dem in una nota –. Negli ultimi tre anni con le risorse Pnrr si susseguono bandi e avvisi in grande quantità. A marzo di quest’anno, la giunta regionale delibera un bando pubblico per l’assegnazione di contributi ai Comuni marchigiani per la realizzazione di ‘interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche’. Contributi fino a 500mila euro con obbligo di compartecipazione del Comune del 20%".

"Un’occasione irripetibile – osserva il Pd –, tant’è che anche la giunta Tartabini decide di aderire. Se l’intento dell’amministrazione comunale era quello di ricevere il finanziamento, perché mai l’incarico al progettista viene affidato solamente il 30 giugno, a quattro dalla scadenza del bando? Il 25 settembre la Regione pubblica la graduatoria dei Comuni ammessi: Potenza Picena non solo è tra i non finanziati ma è tra gli ultimi posti, al 28esimo posto su 34. Non parliamo poi degli altri annunci disattesi dell’amministrazione".