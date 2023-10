"Recupero delle mura storiche, il sindaco ha perso una vera occasione"

"Rimango sconcertato e amareggiato per un comportamento così disinteressato. Tutto questo è irrispettoso nei confronti degli appignanesi. Qui non si tratta di diatribe politiche, ma di mancanza di interesse per il proprio territorio. Appignano non può più permettersi una debacle così eclatante". Dura presa di posizione da parte del consigliere di opposizione Luca Buldorini, segretario provinciale della Lega, contro il sindaco Mariano Calamita dopo l’esclusione del Comune dal bando regionale per l’assegnazione di contributi agli enti locali marchigiani per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche. "La domanda di richiesta di finanziamento è stata presentata dal Comune fuori dei termini previsti dal bando, come motiva la Regione stessa nella graduatoria pubblicata pochi giorno fa – spiega Buldorini –. Un comportamento inaccettabile visto che personalmente il 16 maggio, a poco più di una settimana dall’apertura del bando, avevo inviato al sindaco Calamita un messaggio nel quale era stato prodotto bando e modulistica con tanto di scadenza, prevista per il 4 luglio. C’era tutto il tempo necessario per istituire con gli uffici competenti la pratica di domanda. Oggi, a distanza di mesi, leggo sulla graduatoria regionale che il nostro Comune è stato escluso perché ha presentato la domanda fuori termine. Mentre ci impegniamo a riaprire il Punto Salute Inrca garantendo i servizi essenziali gratuiti per i meno abbienti, mentre insieme alla Provincia lavoriamo per realizzare interventi di rifacimento strade nel nostro comune, il sindaco si fa sfuggire una grande opportunità".