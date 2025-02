Recupero delle mura storiche. Salvo il finanziamento regionale

Alla fine del 2024 il Comune di Recanati aveva ricevuto una doccia fredda con la notifica del ricorso al Tar promosso dal Comune di Pesaro, che contestava il decreto del direttore del dipartimento infrastrutture, territorio e Protezione Civile della Regione Marche con cui veniva approvata la graduatoria per la concessione di contributi ai Comuni per il recupero e la valorizzazione delle mura storiche. Recanati aveva ottenuto un finanziamento a fondo perduto di 500.000 euro per il restauro delle mura Sforzesche (nella foto), un progetto dal valore complessivo di 625.000 euro che prevedeva interventi conservativi e estetici sulle mura e sul Parco dei Torrioni. Pesaro, esclusa dalla graduatoria che aveva premiato 11 Comuni, ha contestato l’assegnazione dei punteggi e ha presentato ricorso contro la Regione e tutti i Comuni beneficiari. La Giunta Comunale di Recanati ha quindi deciso di costituirsi in giudizio per difendere il proprio finanziamento, affidando l’incarico di patrocinio legale a un professionista. Tuttavia, la Regione Marche, con decreto adottato pochi giorni fa, ha ammesso anche Pesaro al contributo senza incidere sul finanziamento concesso a Recanati e così è venuto meno il motivo del contendere. Per questo Pesaro ha richiesto l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite. La Giunta di Recanati ha, quindi, deliberato di aderire alla richiesta così come la stessa Regione. Con questa decisione, il Comune di Recanati chiude la controversia mantenendo il finanziamento e tutelando, così, l’interesse pubblico.

Antonio Tubaldi