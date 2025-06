Recupero dell’ex chiesa in centro. Mezzo milione per San Francesco

Il centro storico di Apiro si rivitalizza ulteriormente con il recupero dell’ex chiesa di San Francesco situata lungo il corso: l’Ufficio speciale per la ricostruzione ha approvato lo specifico progetto per l’esecuzione dell’intervento sul complesso di grande valore architettonico, con un contributo di 515.000 euro. "Con provvedimenti come questo – ha evidenziato Guido Castelli commissario per la ricostruzione – rafforziamo il legame tra la comunità e il suo patrimonio, compiendo anche un passo concreto verso la rinascita del centro storico apirano". "La riparazione della ex chiesa di San Francesco di proprietà comunale– ha rilevato il sindaco Ubaldo Scuppa (nella foto) – rientra nel più ampio programma di riqualificazione urbana che stiamo attuando. Il complesso sarà adibito a centro espositivo, sala convegni e utilizzato durante le manifestazioni storiche organizzate dall’amministrazione municipale, quali il Festival internazionale del folklore, la Festa della polenta e i mercatini natalizi. Grazie di cuore al commissario Castelli, al direttore Trovarelli e ai funzionari che ci hanno dimostrato la loro disponibilità". L’ex chiesa custodisce un importante patrimonio artistico con affreschi e dipinti di epoche rinascimentale e barocca.

Gianfilippo Centanni