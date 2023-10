"Recupero dell’ex palestra costi lievitati: è assurdo"

"Il passo falso della sindaca Noemi Tartabini sui progetti del Pnrr. La verità prima o poi arriva". È quanto afferma il Partito democratico di Potenza Picena, che fa riferimento a un episodio avvenuto sabato in Consiglio comunale. "Incalzata – scrivono i dem –. dal nostro consigliere Simona Galiè sull’aumento dei costi per i lavori di recupero dell’ex palestra in piazza Douhet (+ 80% rispetto a quanto previsto), la sindaca ha detto che solo adesso si stanno facendo i progetti e si sono potuti realmente stimare i costi effettivi dell’intervento. Ma come? Non ci siamo sentiti dire per oltre due anni in tutte le occasioni pubbliche che i cinque milioni della Rigenerazione Urbana erano stati presi grazie ai progetti? La verità è che all’epoca il Comune non ha nemmeno partecipato con il Progetto di fattibilità tecnico-economica (che di fatto è un pre-progetto), bensì con un Documento preliminare della progettazione che è una modestissima relazione descrittiva di poche pagine. E ovviamente a tale documento si accompagnavano stime dei costi quanto mai fantasiose, tanto è vero che oggi i cittadini si vedono caricati di nuovi mutui perché i costi reali sono molto più alti e il finanziamento non li copre". Il Pd sottolinea poi "che il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato consegnato a dicembre 2021 e approvato in giunta a marzo 2023. Se non si volevano far lievitare i costi, perché si è rimasti inerti per 15 lunghissimi mesi?".

g. g.