Recupero di Fonte Agliana Procedimento ’cuci e scuci’

Nonostante il taglio dei previsti fondi del Pnrr da parte del governo, l’amministrazione Parcaroli prosegue nell’iter di recupero e valorizzazione di fonte Agliana, una delle fonti più antiche di Macerata dopo fonte Maggiore, che si trova sotto viale Leopardi, nei pressi del parcheggio Garibaldi.

Nei giorni scorsi, infatti, la giunta ha approvato il progetto esecutivo, redatto dall’architetto Tobia Oresti, per un importo complessivo di 600mila euro. La fonte, al momento piuttosto degradata, sarà interessata da un complesso lavoro di recupero che prevede il consolidamento della volta che verrà prima puntellata e poi successivamente sarà realizzata una cappa armata connessa alla muratura. La struttura muraria verrà consolidata attraverso "un procedimento chiamato ’cuci e scuci’ - come si legge nella relazione tecnica dell’architetto Oresti - che consiste in una demolizione locale di parti di tessitura muraria e successiva ricostruzione. In prossimità di alcuni punti particolarmente degradati, si prevede la ricostruzione con gli elementi mancanti ricostruendo la porzione di muratura necessaria per ripristinare la continuità strutturale. Per quanto riguarda tutta la mattonata esterna e il sistema di vasche, questa verrà completamente smontata e messa a dimora in un’area sicura, per poi essere successivamente rimontata nella stessa esatta posizione, ma su di un piano di allettamento idoneo e con le dovute tecniche di coesione tra i mattoni. Inoltre l’intervento prevede la creazione di un percorso pedonale intorno alla fonte per una migliore visibilità e lettura del sistema idrografico".

Tutta la fonte sarà poi valorizzata tramite uno specifico sistema di illuminazione, saranno posizionate delle panchine e anche una bacheca turistica che potrà essere utilizzata anche dalle persone non vedenti, perché dotata anche di caratteri braille. Per il recupero dell’acqua della fonte, infine, una volta terminato il suo originario percorso dalla vasca interna a quelle esterne, sarà prevista una cisterna di raccolta, in modo da garantire all’amministrazione comunale una riserva idrica sempre disponibile.