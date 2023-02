Recupero e restauro di due chiese In arrivo 600mila euro di fondi

Sono stati finanziati con 600mila euro i lavori di recupero e restauro delle Chiese di Santa Maria Assunta e Sant’Antonio Abate a Montefano, danneggiate dal sisma del 2016 e da allora sono chiuse al culto. "Le risorse destinate al recupero e restauro delle due chiese sono di tutto rispetto – commenta soddisfatta il sindaco Barbieri –. Alla Curia Diocesana di Macerata va il ringraziamento mio personale e di tutta l’amministrazione comunale. Ci auguriamo che l’autorizzazione ai lavori di progettazione e successiva esecuzione del restauro conservativo arrivi al più presto per restituire a Montefano questi due beni preziosi. L’Ufficio Tecnico del Comune sarà a disposizione – qualora lo si riterrà opportuno – per tutto quello che è inerente al lavoro di recupero delle chiese, nell’intento di una piena e soddisfacente collaborazione".

Le due chiese conservano al loro interno affreschi ed opere di notevole pregio: sull’altare di destra della Chiesa di S. Maria Assunta è presente una pala di pregio che raffigura l’Assunzione della Vergine in Cielo che si può riconoscere come opera di Simone De Magistris.

In quella dedicata a Sant’Antonio Abate è custodito il prezioso Cataletto che ogni anno viene portato in processione il Venerdì Santo. L’amministrazione si è resa disponibile a conservare il patrimonio artistico asportabile che si trova all’interno delle due strutture – per il tempo che dureranno i lavori – nella Sala dei Poeti, Foyer del Teatro "La Rondinella": questi tesori potranno così essere scoperti e ammirati.

Antonio Tubaldi