Redditi dei consiglieri, comanda Polsonetti

di Antonio Tubaldi

Non è al passo con i tempi il Comune di Recanati nella pubblicazione dei redditi dei consiglieri comunali e dei componenti della giunta, ferma al 2021 con l’anno di riferimento 2020. Ancora una volta il titolo di paperone se lo aggiudica il medico ginecologo Reginaldo Polsonetti, "Recanati Insieme", appartenente alla maggioranza. Il professionista conta su un reddito personale di 108.195 euro. Lo segue a ruota un altro medico, Antonella Mariani (Gruppo consiliare di maggioranza: Vivere Recanati) con 105.022 euro. Nella graduatoria scendendo in basso troviamo l’assessore Paola Nicolini, docente universitaria (81.417 euro di cui 7.530 per indennità di carica). Con 71.037 euro (18.406 è l’indennità di carica di vicesindaco) troviamo Mirco Scorcelli (geometra) seguito dal sindaco Antonio Bravi, commercialista, che ha dichiarato 68.602 euro di cui 33.466 sono rappresentati dall’indennità di carica di primo cittadino. L’assessore all’ambiente Michele Moretti, nella vita avvocato, nel 2020 aveva un reddito di 66.675 euro di cui 15.060 percepiti dall’ente comunale. Per chiudere con i componenti della giunta abbiamo l’assessore ai lavori pubblici Francesco Fiordomo, dipendente del Comune di Ancona e libero professionista, che ha dichiarato un reddito di 43.436 euro (7.530 gli derivano dall’indennità di carica) e Rita Soccio, insegnante: nel 2020 reddito complessivo di 38.986 e anche per lei 7.530 euro derivano dal suo incarico politico. Per restare nell’ambito della maggioranza il presidente del consiglio Tania Paoltroni (ostetrica), reddito 40.435 (di cui 7.530 sono rappresentanti dall’indennità), mentre il suo compagno di gruppo (Vivere Recanati), Marco Canalini, medico veterinario con 62.625 euro. Per Roberta Pennacchioni, Pd, sostituita fra i banchi della minoranza dal suo compagno di partito Gianfilippo Simoni, il suo lavoro di commercialista ha fruttato 16.497 euro e con lei, ugualmente con la tessera del Pd in tasca, c’è Andrea Marinelli insegnate con 22.869 euro di reddito. Non pervenuta invece la dichiarazione dei redditi del consigliere di maggioranza, Cino Cinelli. Nei banchi della minoranza, troviamo Graziano Bravi, ingegnere, con 60.948 euro di reddito, Pierluca Trucchia, consigliere di Fratelli d’Italia, geometra con 17.659 euro, Benito Mariani, assicuratore, capogruppo di minoranza della Lega (reddito 11.835 euro) e Simone Simonacci (capogruppo Fratelli d’Italia), consulente aziendale con un reddito di 31.723 euro. Nella maggioranza per il perito agrario Stefano Miccini il reddito dichiarato è di 26.437 euro, Giorgio Generosi 11.619 euro, Sergio Bartoli 27.175 euro. Chiudono in ordine decrescente ancora due consiglieri di maggioranza, Carlotta Guzzini, imprenditrice (reddito 10.488 euro) e Roberta Sforza, con un reddito di 1.970 euro.