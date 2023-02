Reddito di cittadinanza, controlli sui beneficiari

Saranno Lucia Cuccoli, Responsabile dei Servizi Anagrafici, e l’assistente sociale Ester Pianaroli, responsabile dei progetti, ad occuparsi dei controlli, previsti per legge, sulla reale situazione del nucleo familiare, in modo particolare residenza e soggiorno, di chi beneficia del reddito di cittadinanza. Le due dipendenti comunali sono state designate dalla Giunta su richiesta dell’Ambito Territoriale Sociale in modo da accreditare i loro nominativi sulla piattaforma digitale ministeriale con i rispettivi ruoli. La normativa prevede, infatti, che siano i Comuni ad eseguire i controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza e che, inoltre, approvino un Piano per le verifiche sulla composizione del nucleo familiare dichiarato a fini Isee per una quota non inferiore al 5%, selezionato casualmente, del totale dei beneficiari del RdC residenti nel territorio di competenza.