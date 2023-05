Reddito di cittadinanza non dovuto: quattro denunce

Avrebbero preso oltre centomila euro non dovuti, approfittando del reddito di cittadinanza. Per questo, quattro persone sono state denunciate per falso e indebita percezione, grazie alle indagini dei carabinieri di Matelica. Con una serie di false dichiarazioni, nelle quali avrebbero omesso i loro precedenti penali e le loro pendenze con la giustizia ancora in corso, i quattro soggetti sono riusciti ad avere, fin dal 2019 in alcuni casi, migliaia di euro di sussidio. Nello specifico, tra i denunciati c’è una donna pluripregiudicata di 73 anni, residente ad Alba Adriatica: per l’accusa, tra il 2019 e il 2022 avrebbe incassato 39 mensilità per un ammontare di oltre 30mila euro in tutto. C’è poi un 66enne, che con 22 mensilità si sarebbe portato a casa 15mila euro non dovuti. Ancora, un 55enne avrebbe percepito 40mila euro. Infine, un 34enne di Silvi avrebbe ricevuto in tutto, nel corso del tempo, 22mila euro. La cifra complessiva di 108mila euro, dunque, è risultata sottratta dalle casse dello Stato da questi soggetti, che avevano prodotto artificiosamente la falsa documentazione. Grazie alle indagini dei carabinieri, coordinati dal capitano Angelo Faraca, comandante della Compagnia di Camerino, le omissioni nei documenti sono state rilevate e segnalate, l’erogazione della misura di sostegno è stata interrotta e ora si procederà a recuperare quanto incassato dai quattro in maniera illecita.

I controlli continuano da parte dei militari dell’Arma, alla ricerca di altri furbetti del reddito di cittadinanza. Purtroppo, infatti, la misura economica, che avrebbe dovuto aiutare le persone in difficoltà, è stata spesso sfruttata da chi non avrebbe avuto titolo per riceverla, a danno di tutta la collettività e soprattutto delle persone che davvero fanno fatica ad arrivare a fine mese e hanno effettivamente bisogno di sussidi.

Paola Pagnanelli