Reddito di cittadinanza, via ai percorsi di aiuto per gli ex beneficiari

A partire da settembre i beneficiari del reddito di cittadinanza che si sono visti sospendere la misura, potranno attivare il ‘Supporto alla formazione e lavoro’ della Regione Marche. Lo rende noto l’assessore Stefano Aguzzi, il quale precisa che "sulla base dei dati forniti dal Ministero relativi dei beneficiari del reddito con pagamento sospeso a fine luglio scorso, la nostra Regione si è subito attivata per garantire un adeguato servizio di assistenza e supporto nella fase di adesione alla nuova misura ‘Supporto alla formazione e lavoro’". L’accesso alla misura avviene attraverso una piattaforma tramite la quale il richiedente produce il "Patto di attivazione". Successivamente il sistema effettua una serie di verifiche – fra cui quella sui dati Isee – e invia una notifica al Centro per l’impiego per la successiva stipula del Patto di servizio necessario ai fini dell’erogazione del beneficio economico. "In questa fase – spiega Aguzzi – i Centri per l’impiego stanno calendarizzando gli appuntamenti con tutti i soggetti interessati dalla sospensione dell’indennizzo". Gli appuntamenti hanno una duplice finalità: da un lato, fornire un servizio agli ex percettori del reddito, i cosiddetti "attivabili al lavoro" che, in presenza di certi requisiti, potranno beneficiare del Supporto alla formazione e lavoro (con il relativo sussidio di 350 euro mensili, per 12 mesi); dall’altro fornire informativa ai "non attivabili al lavoro" circa la possibilità di prolungare, fino a fine anno, il percepimento del beneficio economico mediante l’eventuale presa in carico da parte dei Servizi sociali dei Comuni.