"Reddito di civiltà: così non va"

"Il reddito di civiltà non è una misura civile". Dura presa di posizione da parte della consigliera Stefania Monteverde (Macerata bene comune) contro la recente misura varata dall’Amministrazione comunale che chiede venga cambiata in Consiglio comunale. Per questo ha presentato una mozione che verrà discussa nella prossima seduta. "Non può chiamarsi reddito una misura di sostegno parziale e limitata nel tempo che neanche dichiara la retribuzione a cui si ha diritto in cambio di 18 ore settimanali di lavoro richieste - incalza Monteverde -. Secondo la delibera, inoltre, potranno accedere al Reddito solo le persone che abbiano una residenza da almeno cinque anni nel Comune e che abbiano un’età compresa tra i 45 e i 65 anni. In questo modo la giunta incomprensibilmente esclude la popolazione di età inferiore a 45 anni, scelta che pesa soprattutto sulla popolazione femminile che più fa fatica al reinserimento nel mondo del lavoro. Tanto meno può dirsi civile il fatto che non sono dichiarati i punteggi con cui saranno scelti gli aventi diritto per le graduatorie. Né sono i indicati criteri di scelta degli enti, aziende, associazioni che dovrebbero dare la disponibilità ad assumere le persone beneficiarie del beneficio pubblico in cambio di lavoro. Con la mozione chiediamo un atto di serietà e trasparenza al sindaco Parcaroli e all’assessora ai Servizi sociali D’Alessandro: trasparenza nelle graduatorie, indicazione del beneficio pubblico, chiarezza nella selezione degli enti che beneficeranno di un lavoratore, ampliare l’età dei beneficiari. Se è vero, come dichiarato da D’Alessandro ma non nella delibera, che il beneficio potrebbe essere di 400 euro, con 60mila di fondi impegnati appena 25 persone potrebbero avere il beneficio. Il lavoro si paga il giusto e l’arbitrio nel sistema pubblico non è ammesso. Questo non è un reddito e non è civiltà. Meglio dire misura di sostegno anticrisi, una misura assistenziale. È più onesto e non fa propaganda sulla pelle della gente".