Reddito di libertà a Civitanova: 15 erogazioni per donne vittime di violenze

Reddito di libertà, il Comune ne ha erogato un altro in questi giorni a favore di una donna vittima di violenze. Da quando il provvedimento è entrato in vigore, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel dicembre del 2020, ne sono stati riconosciuti 13 a Civitanova: tre nel 2021, cinque nel 2022 e 5 fino al settembre di quest’anno. Si tratta di una misura economica a vantaggio delle donne che hanno subito violenza e consiste in un contributo di 400 euro per un massimo di dodici mensilità. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza e il suo accoglimento è subordinato al verificarsi di diversi requisiti, come il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, la residenza in Italia, la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la donna e, infine, la dichiarazione firmata dal responsabile del servizio sociale di riferimento territoriale che attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria e urgente. E’ poi il Comune di residenza che, verificati i requisiti, inoltra la domanda all’Inps che eroga il beneficio. L’ultimo reddito di libertà riguarda un atto dei servizi sociali del 21 settembre mentre i precedenti, emessi nell’anno in corso, sono stati erogati a marzo (tre) e a febbraio (uno).