Referendum, Comune in cerca di scrutatori. Domande entro domenica 11 maggio

Il Comune di Macerata è in cerca di scrutatori in vista del referendum dell’8 e 9 giugno. Gli elettori già iscritti all’albo degli scrutatori, intenzionati a svolgere la funzione, sono invitati a presentare apposita domanda. Il compenso netto previsto per lo svolgimento delle funzioni di scrutatore è di 192 euro. La commissione elettorale comunale procederà tramite sorteggio entro il 19 maggio alla nomina degli scrutatori e delle riserve. La domanda potrà essere consegnata direttamente all’ufficio Urp-protocollo in Viale Trieste 24 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 – il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 – oppure inviata all’indirizzo pec comune.macerata.demografici@legalmail.it, anche avvalendosi di un indirizzo mail semplice, entro l’11 maggio.