Refurtiva nel bagagliaio, arrestati tre giovani per furti di profumi e cosmetici

Macerata, 21 ottobre 2023 - Vengono fermati dalla Volante, che trova nel loro bagagliaio prodotti di profumeria, cosmesi e igiene personale per un valore di 3.000 euro. Sono finiti così in arresto tre georgiani, di 27 (il conducente dell’auto, privo di patente di guida perché mai conseguita), 32 e 38 anni (i passeggeri), accusati di furto aggravato in concorso tra loro. Preziose le indagini condotte dalla Squadra Mobile: i poliziotti, infatti, hanno provveduto ad estrapolate le immagini dei due supermercati, a Macerata e Tolentino, dove sono stati perpetrati i furti, in modo da accertare gli orari. Questa attività ha permesso di stabilire la flagranza del reato. L’auto è stata controllata ieri pomeriggio. Il trio inoltre è stato trovato in possesso di un maglia bucata sulla parte anteriore, dove infilavano la merce asportata dagli scaffali. I tre georgiani, tutti gravati da precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, sono stati trattenuti in questura in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Questa si è svolta oggi al Tribunale di Macerata: i tre hanno patteggiato la pena di un anno e due mesi di reclusione nonché 300 euro di multa ciascuno, con la sospensione condizionale della pena. La merce, del valore di circa 3.000 euro, è stata subito restituita ai legittimi proprietari. Il veicolo su cui viaggiavano è sottoposto a sequestro amministrativo e il conducente è stato sanzionato per guida senza patente. La loro posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti del caso nei confronti di tutti e tre.