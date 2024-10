"Regalaci un libro", 932 volumi dalla Giunti al reparto di Pediatria

La responsabile della libreria Giunti al Punto di Macerata, Raffaella di Gioia, ha donato libri al reparto di Pediatria dell’ospedale maceratese, diretto da Martina Fornaro, nell’ambito del progetto "Aiutaci a crescere. Regalaci un libro! Edizione 2024". "Si tratta di un progetto organizzato ogni anno in tutte le librerie Giunti con l’obiettivo di sensibilizzare alla lettura i bambini, rendendoci partecipi della felicità di questi piccoli e delle loro famiglie che devono passare poco o tanto tempo in ospedale" dichiara Raffaella di Gioia. Alla donazione erano presenti il primario di pediatria di Macerata, Martina Fornaro, la caposala Anastasia Vita e le infermiere del reparto. Sono stati consegnati 932 volumi, raccolti nel mese di agosto nella libreria di Macerata e in quella del centro storico. "I clienti ai quali era stato chiesto di partecipare alla donazione di un libro per la pediatria hanno accettato con grande entusiasmo e la partecipazione all’iniziativa ha trovato l’adesione anche di alcune attività della città di Macerata, che con l’occasione vorrei ringraziare: Osteria Agnese, Osteria dei fiori, Bar Mercurio, Casa Tasso e Buffetti. Un ringraziamento a tutti i clienti che hanno donato con il cuore, lasciando anche una dedica meravigliosa per i bambini sui libri scelti" conclude la responsabile della libreria Giunti. "Un sentito ringraziamento alla Libreria Giunti di Macerata, perché la loro preziosa donazione permette di educare i più piccoli alla lettura e di far vivere loro un momento di spensieratezza quando si trovano a dover sostare, per breve o lungo tempo, presso la pediatria del nosocomio maceratese" dichiara il direttore generale dell’Ast di Macerata, Marco Ricci.