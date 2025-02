Regali ai piccoli pazienti del Salesi con l’iniziativa ’Dono Sospeso’

Con il ‘Dono Sospeso’ regali e sorrisi ai piccoli pazienti del Salesi. Anche quest’anno l’assessorato alla Famiglia e l’associazione Gaia hanno fatto visita agli ospiti del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale dorico, per consegnare i regali donati dai cittadini attraverso l’iniziativa ‘Il dono sospeso’ che si è tenuta, da dicembre a gennaio, all’hotel Cosmopolitan. Una delegazione, composta dal presidente di Gaia Onlus Filippo Marilungo, dall’assessore Barbara Capponi, da Luca Giustozzi, titolare del Cosmopolitan e dalla giornalista Daniela Gurini di Vera Tv, ha raggiunto l’ospedale per consegnare in reparto e in day hospital i regali e salutare le famiglie e gli operatori. "La consegna del dono sospeso porta con sé l’onore e la responsabilità affidatici dalle tante persone, famiglie e bambini, che ce l’hanno consegnato e ogni anno è un po’ come averli lì accanto – dichiara Marilungo – e leggere i tanti biglietti è la parte più bella ed emozionante. Il vero e profondo scopo del dono sospeso è proprio raccolto in quei messaggi".

Lo sportello dell’associazione Gaia è aperto nella sede di via Regina Elena per l’ascolto delle famiglie che dovessero ricevere una diagnosi oncoematologia pediatrica. È attivo tutto l’anno, e gratuito, il numero 348.8353885. L’iniziativa del dono sospeso è prevista di nuovo per le prossime festività natalizie. "Grazie a chi ha aderito all’iniziativa - dichiara Capponi - abbiamo portato la loro vicinanza ai coetanei ricoverati, attraverso regali e biglietti, e questo gesto rappresenta un grande conforto per chi vive l’esperienza dell’ospedalizzazione".