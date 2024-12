Regali e alimenti, le spese delle famiglie. Giro d’affari da 132 milioni in provincia

Un conto da 132 milioni di euro, di cui 87 in alimentari e bevande e 45 in altri prodotti e servizi tipici del Natale. Questo quanto spenderanno per le feste le famiglie di tutta la provincia secondo una stima di Confartigianato. "Le tensioni geopolitiche e una più elevata incertezza determinano un basso profilo della spesa per consumi, ma non rinunceremo ai doni di Natale – osserva il presidente Enzo Mengoni –. Dicembre concentra un decimo delle vendite al dettaglio dell’anno. Anche quest’anno promosso la campagna ‘Acquistiamo locale’, un invito a regalare e a regalarsi prodotti a valore artigiano made in Italy, espressione della creatività e della tipicità delle imprese dei tanti, diversi territori italiani. E i consumi previsti nel Maceratese sono più alti rispetto a quelli di altre provice, se si pensa che a Fermo si prevedono acquisti per di 73 milioni di euro e ad Ascoli di 88 milioni.