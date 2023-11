’Regalo sospeso’ per i bambini meno fortunati

Il Natale è la festa dei bambini e l’azienda recanatese Clementoni non dimentica i 2.500 minorenni ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in Italia, e i tanti, troppi, bambini vulnerabili nel mondo. Per questo, in collaborazione con l’Unicef, ripropone anche quest’anno il "Regalo sospeso", speciali cofanetti regalo illustrati dallo street artist romano Merioone: ognuno di loro, realizzato con materiali di riciclo, contiene pennarelli, un activity book, un puzzle e un gioco memo. "Da sempre, la persona e il suo benessere sono al centro del lavoro e dei progetti di Clementoni e in un anno così speciale, quello dei nostri 60 anni, non potevamo che confermare questo progetto e donare sorrisi e momenti di spensieratezza a tanti bambini che vivono una condizione delicata - ha spiegato Pierpaolo Clementoni, direttore Ricerca Avanzata -. Oggi siamo impegnati in un progetto di ricerca-azione che si rivolge più specificamente a bambini diversamente abili, ai piccoli ospedalizzati, a bambini e ragazzi nelle scuole per prevenire il bullismo e anche ad adulti nelle Rsa e nei circoli per prevenire la degenerazione cognitiva legata al naturale invecchiamento e a patologie come la demenza senile e l’Alzheimer. Il gioco che fa bene è un’idea che nasce dall’intuizione di mio padre Mario, ha concluso Pierpaolo Clementoni, che comprese, in tempi in cui non c’era alcuna attenzione a questa tematica, il valore del giocare come occasione di aggregazione". Facendo una donazione di 10 euro all’Unicef (sito https:unicef.itregalosospeso) si fa un regalo ad un bambino e si sostiene i programmi dell’Unicef a favore dei minorenni in difficoltà nel mondo. I regali sospesi saranno consegnati dai volontari del gruppo Younicef a 2.500 bambini in Italia, ospiti delle strutture che hanno aderito all’iniziativa. Tra dicembre e gennaio verranno inoltre effettuate quattro speciali consegne dei kit del "regalo sospeso" a Genova, Roma, Ancona e Firenze, insieme con alcuni testimonial d’eccezione. Per essere ancora più vicino ai bambini in difficoltà Clementoni effettuerà una donazione a sostegno dei programmi dell’Unicef per tanti bambini vulnerabili nel mondo. "L’iniziativa del ‘Regalo sospeso’ è ormai arrivata al terzo anno ed è per noi - ha dichiarato Carmela Pace, presidente dell’Unicef Italia - motivo di grande gioia e impegno. Nei due anni precedenti, grazie alla generosità di coloro che hanno sostenuto questa iniziativa, abbiamo consegnato regali a 4.500 bambini. A nome dell’Unicef Italia ringrazio ancora una volta Clementoni".

Antonio Tubaldi