"Regata Classe A". Successo nel weekend per la quinta edizione

Successo per la quinta edizione della "Regata Nazionale Classe A", che si è disputata lo scorso weekend al Circolo Nautico Porto Potenza e ha visto la partecipazione dei migliori 29 velisti provenienti dalle Marche, Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia sui catamarani categoria Classe-A Classic e Foiling. L’iniziativa si è svolta sabato e domenica, con il patrocinio della Federazione italiana vela di Genova, Regione e Comune. La direzione di gara è stata gestita dal presidente del comitato di regata Lorenzo Viandante, coadiuvato dagli ufficiali di regata Alessandro Principi (presidente del Circolo Nautico Porto Potenza), Ines Nardini e Sandrino Annunzi. Ottima l’organizzazione della sicurezza sia in terra che in mare, con la presenza di diversi gommoni e anche di esperti marinai pronti a intervenire in caso di emergenza. Alla fine, nella categoria Classic, ha trionfato Teo Di Battista. Al secondo posto Francesco Mainero e terzo Marco Gaeti. Invece, nella categoria Foiling, è arrivato primo Mirco Mazzini, seguito da Luigi Camisotti e Michele Patelli. Alla cerimonia di premiazione ha preso parte pure l’assessore Luca Strovegli, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.