Reginette in piazza a Civitanova. La sfida a colpi di bellezza,. Asia Campanelli è Miss Marche

Miss Marche 2025 è Asia Campanelli. La giovane di Monte Roberto (Ancona), 19 anni, ha conquistato la fascia giovedì sera, nell’evento di piazza XX Settembre a Civitanova, dove per il sesto anno consecutivo si è svolta la finale regionale di Miss Italia. Una serata di eleganza e spettacolo, che ha visto le 20 concorrenti alternarsi sulla passerella davanti a un pubblico numeroso, richiamato anche da ospiti d’eccezione come Gabriel Garko.

Campanelli si è diplomata al liceo linguistico e pratica ginnastica ritmica a livello agonistico. Con questa vittoria ottiene l’accesso diretto alla finale nazionale di Miss Italia, in programma il 15 settembre al PalaSavelli di Porto San Giorgio. "Sono emozionatissima, non me lo aspettavo, ho partecipato per gioco e ho vinto – le sue parole –. È il mio primo concorso e dedico questa vittoria alla mia famiglia, che mi ha supportato fin dall’inizio di questa avventura". Un traguardo importante per una ragazza che vuole intraprendere gli studi di Medicina.

Campanelli, eletta lo scorso 20 luglio Miss Riviera Marche a Senigallia, grazie al nuovo riconoscimento ha lasciato la fascia a Manila Violini, 18 anni, di Agugliano. L’evento, condotto da Marco Zingaretti e Vittoria Latini (Miss Marche 2024), ha portato in piazza circa duemila persone. A rendere più ricca la serata sono stati gli intermezzi musicali di Martina Boezio, Ginevra Londei, Francesco Simoncini e del tenore Luca Lattanzio.

Accanto al titolo più ambito, sono state assegnate anche numerose altre fasce regionali, che completano il quadro delle rappresentanti marchigiane alle Prefinali nazionali al Resort De Angelis di Numana, in programma da lunedì a venerdì prossimi. Saranno 250 le ragazze che se la batteranno per 20 posti, e che affiancheranno così le altri 20 vincitrici (una per regione) che accederanno direttamente alla fase finale. I nomi sono quelli di Nazareth Marzoni di Fermo (Miss Social Marche), Asia D’Urzo di Chiaravalle (Miss Sport Givova Marche), Annalisa Pupita di Piobbico (Miss Cinema Marche), Sharon Zeppi di Maiolati Spontini (Miss Sorriso Marche), Alessia Pelliccioni di Ascoli (Miss Rocchetta Marche), Giulia La Piscopia di Civitanova (Miss Miluna Marche), Antonella Smilari di Fano (Miss Framesi Marche), Chiara Cardelli di Jesi (Miss Eleganza Marche), Gloria Santanafessa di Fermo (Centro Vacanze De Angelis) e Manila Violini di Agugliano (Miss Riviera Marche).