Regionali, Anna Menghi in campo. La leghista cerca la riconferma

"Per Macerata sono disposta a rimettermi in gioco". Così la consigliera regionale Anna Menghi ha ufficializzato la sua ricandidatura. Dopo giorni di incertezze sulla presenza del suo nome in lista, ieri l’annuncio durante un incontro in piazza Cesare Battisti. "Secondo i programmi, avrei dovuto annunciare la mia candidatura il primo agosto, in concomitanza con la visita di Matteo Salvini a Macerata – ha spiegato Anna Menghi –, ma le cose sono andate diversamente. Uscita dall’ospedale mi sono presa qualche giorno per valutare con attenzione ogni elemento, perché ritengo che l’impegno politico non possa mai essere frutto di automatismi o ambizioni personali. Oggi (ieri, ndr) vi annuncio che ho deciso di accettare la sfida, in un momento storico complesso in cui, più che mai, occorre coraggio". Al centro, la voglia di continuare "a difendere i più fragili, sostenere le imprese, rafforzare la sanità, promuovere valore sociale ed economico. Da consigliere regionale mi sono battuta per i diritti delle persone con disabilità – ha continuato Menghi – dando il mio pieno appoggio a realtà quali il progetto TuttIncluso Caffetteria a Macerata. Nel corso del mio mandato è stata avviata la Prima conferenza regionale sulla disabilità, e abbiamo stanziato oltre 44 milioni di euro per interventi sociali in tutto il territorio regionale". Ora, sguardo al futuro: "Il mio obiettivo rimane il bene delle persone e del territorio, per proseguire il percorso già avviato, consolidare i risultati e aprirne di nuovi".

I ringraziamenti della consigliera regionale sono andati poi al segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, e al ricordo della nipote Eleonora. "Lei c’è sempre stata, e se oggi fosse qui mi spronerebbe a intraprendere questa nuova strada con convinzione e senso del dovere", ha proseguito Menghi. Presente anche Aldo Alessandrini, segretario comunale Lega Macerata e capogruppo consiliare. "L’impegno di Anna Menghi per la Lega e per la città è noto a tutti – ha affermato Alessandrini –. Siamo lieti della sua candidatura e la sosterremo attivamente". A chiudere l’incontro, la lettura dell’intervento di Giorgia Latini, segretario regionale Lega Marche e vicepresidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione alla Camera dei deputati: "Sosteniamo con convinzione la candidatura di Anna Menghi alle elezioni regionali delle Marche, certi che continuerà a lavorare con la stessa competenza, passione e attenzione ai bisogni delle comunità".

Martina Di Marco