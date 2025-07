Regionali, duello sul nome della lista: "Prenderemo 5 volte i voti di Rossi"

I "Civici Marche" diffidano Bianchini dall’utilizzo della dicitura "Marche Civiche" nella lista. "Tale denominazione (e cioè Marche Civiche) – spiegano i componenti del Movimento che ha in Giacomo Rossi il rappresentante in Consiglio regionale – risulta eccessivamente simile e potenzialmente confondibile con quella del nostro movimento ’Civici Marche’, generando un evidente rischio di inganno e confusione nell’elettorato". Non tarda ad arrivare la replica di Massimiliano Sport Bianchini. "È una polemica surreale: il nome della lista – spiega – è in itinere e poi noi scriveremo a chiare lettere per Ricci presidente, mentre Rossi sta con Acquaroli". E ancora. "Noi – spiega Bianchini – non abbiamo presentato nessun simbolo e ora non so con quale nome arriveremo alle elezioni. A proposito, Rossi dica quando i cittadini saranno chiamati alle urne". "Noi – dice Rossi – non abbiamo nulla contro la formazione politica di Bianchini, ma abbiamo formalmente provveduto a diffidare i promotori della lista dall’utilizzare la denominazione Marche Civiche". Tutto è nato quando Bianchini ha firmato l’appoggio alla candidatura di Ricci alla guida della Regione. "Sono diciannove le liste che appoggeranno Ricci, ma ciò – puntualizza Bianchini – non significa che ci saranno 19 liste. Rossi non si preoccupi, perché non ci sarà confusione tra gli elettori, noi ci presenteremo con una lista in cui ci saranno anche amministratori di centrodestra delusi dall’attuale maggioranza in Regione".

Bianchini torna sul nome. "Non lo abbiamo ancora presentato, tra l’altro lui (Rossi, ndr) sta con Acquaroli e non con Ricci: come può esserci confusione? E poi c’è una commissione preposta a giudicare se un simbolo possa essere ingannevole: oltretutto, nel nome della lista scriveremo Ricci presidente". Chissà forse è già campagna elettorale. "Rossi dica quando si andrà a votare. Comunque, alle urne – conclude Bianchini – noi prenderemo 5 volte i voti di Rossi".