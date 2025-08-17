Regionali, i civici si smarcano: "Simbolo usato impropriamente"

Propaganda politica e affissioni, scoppia il caso della lista civica Civitanova Unica.

Sono comparsi manifesti elettorali che la schierano a fianco del sindaco, come avvenne alle comunali di tre anni fa, ma per le regionali questa continuità sarebbe una forzatura, come denuncia Manola Gironacci, presidente dell’associazione Viviamo Civitanova, alle scorse amministrative componente della civica. "Per amore di verità e per non continuare a ingannare gli elettori – premette – le affissioni recenti non riflettono una volontà condivisa, bensì rappresentano un’imposizione di pochi su un gruppo che, più ampio, merita di essere ascoltato". Secondo Gironacci si tratta di "Incongruenze che non possono passare inosservate. Antonio Nortesani, ad esempio, si colloca al di fuori della sfera di influenza della candidatura del sindaco, essendo parte del gruppo ‘Noi Moderati’ assieme a Maika Gabellieri. Non meno significativa la posizione di Giovanna Capodarca Agostinelli, che sostiene il candidato presidente Matteo Ricci, e Pierpaolo Turchi, associato alla ‘Lega più civici’. Quindi, come possono tre o quattro individui decidere, in nome di un’intera lista, affissioni che non sono state concordate?".

E chiama in causa Ottavio Brini, deus ex machina della lista: "Come può quantificare il peso della lista in duemila voti, quando la sua forza politico-elettiva si limita a un assessore e un consigliere? Questa strategia di comunicazione non fa che ostacolare quella onestà politica di cui la comunità ha davvero bisogno".

Per Gironacci la questione urgente "è riportare il rispetto per gli elettori al centro della discussione, perché chi ha pagato un prezzo per far eleggere un sindaco non merita di essere strumentalizzato dai vecchi volponi della politica. A questo punto – conclude – chi ha realmente preso decisioni sulle affissioni? In un’epoca in cui l’onestà politica è sempre più rarefatta, ogni decisione deve scaturire da un confronto genuino, basato su un dialogo aperto e costruttivo, e non sull’autoreferenzialità di pochi. Per il bene della nostra città, facciamo sì che la voce di ogni cittadino venga rispettata e ascoltata, riscoprendo l’essenza della democrazia".

Lorena Cellini