"Regione, chiedo chiarezza sui pagamenti di una tassa"

di Asterio Tubaldi

Il recanatese Gabriele Accattoli sta da mesi conducendo una battaglia titanica, quasi impossibile: avere dai burocrati della Regione precise risposte ad una serie di quesiti da lui posti sul pagamento della tassa per utilizzare lo sbocco dalla sua abitazione, in contrada Duomo, sulla provinciale 77. Ad Accattoli, ex Sovrintendente "Capo" alla Polizia di Stato, oggi in pensione, non manca certo il mordente per non mollare di fronte alle prime difficoltà. Anzi, ha la forza di ricorrere all’ironia: "Se stessi predisponendo la sceneggiatura di un film potrei intitolarlo "non fare domande…devi pagare". La contesa con la burocrazia regionale è tutta in quel perentorio invito: devi pagare e basta, ma di capire il perché non se ne parla affatto. È proprio questo che fa mandare su tutte le furie il recanatese. Lui dice che può darsi pure che la cifra richiesta sia giusta e debba essere saldata, ma vorrebbe rendersi conto in base a quale normativa gli vengono chiesti quei soldi. "O siamo condannati a pagare e stare zitti? Anche perché se volessi fare ricorso quali norme dovrei contestare se non me le comunicano e si limitano solo a dirmi che devo pagare?". Per Accattoli non si tratta di un discorso economico, ma di principio. "Se è giusto pagare – afferma – quel tributo richiesto, lo pago, però, non essendo secondo me chiara la gestione, ritengo altrettanto giusto che da utente-pagatore l’amministrazione regionale risponda ai miei quesiti per spiegarmi la situazione, valutare l’effettivo stato delle cose e comunicare i riferimenti normativi". Non è chiaro, intanto, se la tassa è relativa allo sbocco su una strada pubblica o, come appare dalla missiva della regione, all’occupazione del suolo pubblico. "Ho chiesto quale porzione di suolo pubblico ho occupato, e sinceramente, forse, neppure loro lo sanno, perché questa è una delle richieste alla quale non è stata data alcuna risposta. Poi, "aspetto non secondario – continua "ex Ufficiale di Polizia Giudiziaria" – non mi dicono in quale tipologia di passo carraio io ricada". Accattoli vuole inviare un esposto alla procura perché, afferma con tutta la rabbia in corpo, "è giusto e doveroso che la pubblica amministrazione dia delle risposte al contribuente. Se faccio un esposto in Procura non lo farò per sapere se devo pagare o no, ma lo farò perché la regione Marche non mi ha dato delle risposte a dei miei quesiti precisi, invitandomi semplicemente a pagare. Chiedo, infine, al presidente Francesco Acquaroli se lui ha nulla da ridire sul comportamento dei suoi uffici privi di alcun rispetto nei confronti dei cittadini".