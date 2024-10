"Regione e Comune, sul porto solo chiacchiere"

"Il centrodestra governa da otto anni la città e da quattro anni la Regione, e quali tipi di politiche ha adottato per la programmazione urbanistica e lo sviluppo del porto? Siamo fermi alle chiacchiere, al nulla assoluto finora. Ora mi auguro che le sollecitazioni dell’associazione del Madiere riescano a muovere qualcosa e che soprattutto possano sollecitare la Regione a dare uno stop definitivo al progetto del porto Dubai, attraverso la documentazione chiesta dal Consiglio di Stato, così che si possa fare finalmente sbloccare l’attuale impasse".

Francesco Micucci (nella foto), capogruppo consiliare del Partito democratico, si aggancia alla polemica aperta dall’associazione dei diportisti, stanchi di ricevere promesse in merito alla messa in sicurezza del porto, intervento ancorato alle promesse, e critici per l’impossibilità di incontrare gli interlocutori politici, tra chi governa, in grado di fornire informazioni sull’opera e sui finanziamenti. "Il governatore Francesco Acquaroli – incalza Micucci – dica una buona volta che cosa vuole fare, anche perché dal 2017 esiste un Ufficio di piano, dove collaborano tecnici della Regione e del Comune, che hanno l’obiettivo di realizzare la nuova programmazione del porto, perché quell’area è di competenza regionale ma è fondamentale la volontà del Comune per decidere verso quale sviluppo si debba andare. L’atto che istituiva l’Ufficio di piano lo deliberammo noi con l’amministrazione Corvatta alla fine del 2015, poi perdemmo le elezioni cittadine e si insediò il centro destra, nel giugno del 2017. Mi chiedo, che fine ha fatto tutto questo lavoro?"

Quindi la stoccata al sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica "che in questi anni viene ricordato per aver strizzato l’occhiolino al progetto del porto Dubai". Quanto alla messa in sicurezza del porto, opera che la flotta peschereccia e quella diportistica aspetta da troppi anni, "le risorse – chiede ancora Micucci – sono accantonate in quale capitolo del bilancio regionale? Chi governa Regione e Comune, in nome del quella filiera istituzionale per la quale hanno chiesto voti, adesso venga a riferire. Il centro destra non può continuare a latitare in questo modo – conclude il capogruppo dei Dem –, perché dopo tanti anni di governo è inaccettabile che sul porto non sia stato fatto nessun passo avanti".

l. c.