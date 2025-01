Regione e piano di gestione dei rifiuti: "No al progetto dell’inceneritore"

Continua la battaglia di Nuova Salvambiente, che invita la Regione a rivedere il piano per la gestione dei rifiuti. "Sembra evidente, in questi giorni, una sorta di campagna propagandistica a favore della costruzione di un inceneritore nella nostra regione, presentato come soluzione decisiva all’annoso problema della gestione dei rifiuti – spiega il presidente dell’associazione Emanuele Acciarresi (nella foto) –. Ricordiamo infatti come le modifiche al piano regionale per i rifiuti mirino alla creazione dell’Ato unica con la costruzione di un termovalorizzatore, ovvero un inceneritore, che avrebbe proprio la nostra provincia quale principale candidata per la costruzione dell’impianto. Ma, al netto della localizzazione del termovalorizzatore, Nuova Salvambiente ribadisce a priori la propria contrarietà a questa visione di sfruttamento del territorio, in quanto soluzione obsoleta e dannosa alla mancanza di capacità di recupero". Il Cosmari di Tolentino sarebbe un potenziale sito. L’associazione ribadisce che i motivi della sua opposizione sono l’impatto che un impianto simile avrebbe sulla salute e sul degrado ambientale. "L’incenerimento dei rifiuti, attraverso le emissioni di polveri sottili, diossine e metalli pesanti, contribuisce pesantemente all’inquinamento dell’aria e del suolo, distrugge risorse che potrebbero essere riutilizzate, crea scorie e ceneri che necessiterebbero a loro volta di uno smaltimento, e quindi si avrebbe bisogno di altre discariche – prosegue -. Inoltre la combustione dei rifiuti non è né conveniente a livello di tassazione né virtuosa, perché segnerebbe il fallimento di anni di raccolta differenziata. L’incenerimento è in contraddizione con gli obiettivi europei di economia circolare e prevede l’insostenibile sfruttamento delle risorse naturali all’interno di un modello "usa e getta"; gli impianti attualmente presenti in Italia sono già sottoutilizzati. Un’efficace soluzione al problema dei rifiuti può essere invece l’adozione della raccolta porta a porta e della tariffa puntuale, che ridurrebbero la quantità dei rifiuti destinati allo smaltimento incentivando la corretta differenziazione e premiando i comportamenti virtuosi. Nuova Salvambiente sostiene con forza l’adozione di un modello circolare e invita la Regione a non approvare ma a rivedere il piano di azione per la gestione dei rifiuti".