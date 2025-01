Registro rifiuti, gli incontri della Cna

Una serie d’incontri gratuiti volti a illustrare il nuovo sistema "Rentri" (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, introdotto dal decreto n.59/2023 del ministero dell’Ambiente), questa la nuova iniziativa di Cna Macerata dedicata alle imprese del territorio. "Il nuovo registro rappresenta un’opportunità per digitalizzare i processi aziendali, con impatto positivo sulla sostenibilità e sull’efficienza – sottolinea Massimiliano Felicioni, responsabile dell’Ufficio Ambiente di Cna Macerata –. Questi incontri sono stati organizzati per supportare le imprese nel comprendere e adottare il nuovo sistema, riducendo gli oneri burocratici e minimizzando il rischio di sanzioni".

Lunedì alle 16.30 il primo appuntamento informativo nella sede Cna di Cingoli, mercoledì allo stesso orario nella sede di Macerata e lunedì 3 febbraio a Civitanova. Gli esperti della Cna spiegheranno come il sistema agevolerà le imprese nella gestione della documentazione relativa ai rifiuti. Tra gli aspetti più utili, il servizio di delega previsto dalla normativa. "Grazie alla delega, le imprese potranno affidare a Cna la gestione delle registrazioni necessarie, passando da aggiornamenti ogni dieci giorni a una cadenza mensile" ha spiegato Eleonora Cestola (foto), referente dell’Ufficio Ambiente Cna.

Gli esperti del Confidi regionale Uni.Co. presenteranno le misure agevolative disponibili per sostenere le aziende nell’affrontare i cambiamenti e cogliere le opportunità della digitalizzazione. Per info e iscrizioni contattare la Cna Macerata attraverso i consueti canali.

Martina Di Marco