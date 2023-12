Regola francescana: quale convivenza con quelle della vita?

La Famiglia francescana (frati minori, sorelle clarisse e ordine francescano secolare) celebra l’anniversario degli 800 anni dall’approvazione - da parte di Papa Onorio III - della Regola redatta da San Francesco d’Assisi (29 novembre 1223). A San Severino questo ottavo centenario viene ricordato con un incontro di riflessione dal titolo "Regola e vita, insieme perché?", in programma oggi alle 17 nella Sala Italia. Il tema è affrontato da diversi punti di osservazione: padre Pietro Maranesi, uno dei massimi esperti di francescanesimo, sotto l’aspetto religioso; Massimo Ciambotti, docente universario, ne parla secondo un approccio economico; Stefano Leonesi, matematico, interviene da una prospettiva scientifica; Carla Soverchia, atleta, allenatrice e personal training, approfondisce l’argomento sotto il profilo sportivo. Ogni intervento prende in esame la dialettica fra regole e vita, partendo da alcune domande: le regole sono per se stesse o ci aiutano nel raggiungimento dell’obiettivo prioritario che è la vita? Ovvero le regole sono un vantaggio o un limite? E se regola e vita devono coesistere, che tipo di convivenza debbono avere? Su questi binari il pubblico potrà riflettere attorno alla "regola", non solo quella di Francesco d’Assisi, ma anche quelle del mondo d’oggi in cui non mancano gli eccessi normativi, né il relativismo esasperato. Dopo i saluti istituzionali, sarà Roberto Ronci a portare il saluto dell’Ofs. Modera l’incontro Mauro Grespini.