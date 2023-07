Regolamentazione sosta a Corridonia: si parte martedì

Partirà da martedì prossimo la regolamentazione oraria della sosta, in via sperimentale (valida solo nei giorni feriali) che coinvolgerà varie zone della città. Nella fascia oraria dalle 8 alle 12 sarà possibile sostare nelle piazze Filippo Corridoni (in parte) e del Popolo per 90 minuti, in via Cavour per 60 minuti (largo Pallotta), in via Santa Chiara per 90 minuti e in via Sant’Anna (spazi antistanti la banca Carifermo) per 60 minuti. Dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19, la sosta sarà così regolata: per 90 minuti nell’intersezione tra porta Trieste e Chiesa di Santa Croce, poi in via Sant’Anna per 90 minuti (tratto compreso tra l’ingresso ex Enaoli e Croce Verde) e per 60 minuti in via Roma. Infine, dalle 8 alle 19, il disco orario andrà messo per 60 minuti in via Trento (a monte e valle dell’impianto semaforico) e per 60 minuti in via Sant’Anna (area di sosta di fronte al bar Barone). "Iniziamo questa sperimentazione ad agosto – ha spiegato il sindaco Giuliana Giampaoli –. Proprio perché è un momento dove c’è meno afflusso di traffico, e sarà quindi possibile valutare l’iniziativa". L’adeguata cartellonistica è già stata installata nelle vie cittadine interessate. Qualche perplessità via social è arrivata specie dai residenti del centro storico, con alcuni che richiedono di prevedere dei permessi per parcheggiare dedicati.

Diego Pierluigi