Regole e consigli per la sicurezza urbana

È stato molto partecipato il convegno "Ordine e sicurezza urbana – Quali prospettive per una città più sicura" che si è tenuto sabato alla pinacoteca Moroni di Porto Recanati, organizzato dall’associazione Porto Recanati in Movimento, in collaborazione con Sim Marche.

Durante l’incontro si è parlato di diversi temi di attualità, come il contrasto alle truffe digitali, la sicurezza dei minori, il bullismo e l’uso responsabile dei social media.

Tra i relatori il luogotenente Paolo De Angelis, segretario regionale Sim Marche, che ha illustrato le principali truffe online e le strategie di prevenzione, evidenziando anche le difficoltà operative delle forze dell’ordine, spesso chiamate ad agire in situazioni complesse.

Invece l’avvocato Maria Siciliano ha approfondito gli aspetti giuridici dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, mentre Cristina Marinelli ha trattato in modo chiaro e puntuale i rischi per i giovani legati all’uso dei social network e ai fenomeni di bullismo.

In apertura i rappresentanti dell’associazione Porto Recanati in Movimento, il consigliere di minoranza Salvatore Piscitelli, Alessandro Leone e il colonnello dell’esercito Carlo Sirocchi, hanno ribadito l’impegno del sodalizio nel promuovere una città più sicura e inclusiva.