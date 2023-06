"Relazione chiesta al Comune, ma ancora nulla"

di Giorgio Giannaccini

"Sono passati dieci giorni da quando abbiamo chiesto al Comune la copia della relazione tecnica sul rischio sismico effettuata anni fa nell’ex scuola di piazza Douhet, ma ancora non ci è stato consegnato nulla. In tal modo ci mettono in difficoltà, perché senza quel documento non possiamo valutare gli interventi indispensabili per risistemare lo stabile".

E’ la protesta del "Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza" che da tempo vuole stoppare il progetto dell’amministrazione comunale, finanziato con i fondi del Pnrr, e cioè di demolire la vecchia scuola di piazza Douhet (inutilizzata dopo il sisma del 2016) per costruire al suo posto un parcheggio. Infatti, l’obiettivo del gruppo di cittadini è di risanare lo stabile per farlo diventare un centro civico, dove dare spazio alle associazioni locali. "Durante l’incontro del 22 maggio con il sindaco Noemi Tartabini, ci era stata mostrata la relazione tecnica del 2016 che attestava le criticità dell’edificio – dice Pierpaolo Pierucci, referente del comitato –. In quel frangente avevo chiesto verbalmente una copia della relazione, mentre la mattina dopo ho fatto un’istanza scritta. Tuttavia, non è arrivato niente. Ed è un grosso problema, in quanto quel documento serve per comprendere nel dettaglio lo stato dell’ex scuola, per poi poter fare le valutazioni tecniche sugli interventi necessari per renderlo fruibile. Già dopo quella riunione il sindaco poteva consegnarci a mano la relazione, o comunque non mi spiego perché farci aspettare così tanti giorni". E ora la preoccupazione di Pierucci è legata soprattutto alla tempistica, molto stringente, che il comitato ha per cercare di fermare il progetto. "La Tartabini ha detto che entro luglio devono appaltare i lavori di demolizione – sottolinea Pierucci –, perciò abbiamo solo giugno per studiare come l’ex scuola possa essere riqualificata. Abbiamo incaricato il capogruppo dei 5Stelle, Stefano Mezzasoma, di richiedere formalmente la relazione al Comune, in modo da potercela dare. La stessa cosa abbiamo fatto con il consigliere di maggioranza Michele Galluzzo. Stando a un nostro tecnico, per mettere in sicurezza la struttura bisogna eliminare il blocco centrale che sembrerebbe il più problematico e utilizzare tutte le altre porzioni. Il costo potrebbe essere molto vicino alla cifra che l’amministrazione ha stanziato per la riqualificazione di quell’area. Ma per proseguire abbiamo bisogna della relazione".