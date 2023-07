Relazione comunale sull’area camper: i numeri al ribasso

Per l’area camper di Civitanova stimata una bassa capacità attrattiva annua, di un minimo di 200 arrivi per soggiorni di almeno 24 ore. Numeri ipotizzati in una relazione del Comune, che prevede inoltre di registrare 500 accessi per la sosta di almeno un’ora, con un introito possibile di circa 5.500 euro l’anno. E’ quanto riportato in un atto del dirigente dell’urbanistica in merito all’affidamento della gestione sul controllo degli ingressi al comparto che si trova nella zona commerciale, in piazzale Europa. Le tariffe stabilite per l’utilizzo dell’area sono state approvate dall’amministrazione e prevedono 5 euro per la sosta fino a un’ora, 10 euro fino a 12 ore e 15 euro ogni 24 ore. Probabilmente, sulla base degli accessi registrati dal momento della sua inaugurazione, avvenuta il 20 maggio, a alazzo Sforza hanno deciso di tenere una stima molto prudenziale sull’utilizzo dello spazio, meno di un camper al giorno in un anno. Per promuovere l’area camper l’amministrazione si è affidata alla società Kombo di Roma, titolare dell’App InArea, che garantisce da remoto l’accesso e la gestione del sistema di pagamento della sosta e l’assistenza agli utenti a fronte di un canone annuo di 1.850 euro più una percentuale pari all’8% sulle tariffe incassate, per un costo complessivo a carico del bilancio comunale di 2.257 euro.