Relazioni educanti, domani l’incontro al museo della tessitura

Domani alle 16.30 nella sede del museo della tessitura "La Tela" di Macerata, in vicolo Vecchio 6, si terrà la tavola rotonda dal titolo "Ordire e tramare relazioni educanti". "L’associazione per l’artigianato artistico Arti e Mestieri che gestisce i musei della tessitura di Macerata e Appignano – spiegano Patrizia Ginesi e Maria Giovanna Varagona nella foto) – propone ogni anno eventi artistici e culturali legati alla metafora del filo e della fibra, e come ogni anno nel periodo natalizio organizza un incontro pubblico e gratuito (info al numero 328.4651371) per creare opportunità di incontri e relazioni alla riscoperta e valorizzazione di arti e mestieri. Stavolta – concludono le responsabili del museo della tessitura – apriamo le porte del nostro laboratorio a chi non ha attrezzature in casa o non conosce alcune tecniche e desidera impararle in compagnia. Inoltre desideriamo porre l’attenzione sull’emergenza educativa e sulla necessità di creare un sistema relazionale che si basi sull’ascolto, la cura e che canalizzi le energie creative delle persone al fine di prevenire e, laddove già siano manifeste, di alleviare le patologie neurodegenarative".

Durante il pomeriggio si confronteranno insegnanti, educatori, professionisti di vari ambiti socioeducativi all’interno di una realtà culturale che potrà diventare uno spazio aperto a esperienze creative di supporto. Interverranno: Stefania Ferini, psicologa, psicoterapeuta, health coach; Ludovica Capponi, psicologa e specialista in malattie neurodegenerative; Stefania Andreoni, graphic designer e insegnante alla scuola parentale "Pozzi e pozzanghere" di Agugliano; Mattia Graziadei e Marta Taronna, titolari dell’azienda agricola biodinamica Kikenda di Treia.

Paola Olmi