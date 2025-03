"Reliquie di spirito",. Elena Poletti presenta il suo libro di poesie

Appuntamento per domani alle 17 nella pinacoteca Moroni di Porto Recanati, dove la giovanissima Elena Poletti presenterà il suo primo libro di poesie, dal titolo "Reliquie di spirito".

Elena Poletti è una ragazza portorecanatese che studia lettere moderne e contemporanee all’Università di Macerata ed è amante dell’arte e della letteratura, tanto da cimentarsi nella poesia, definendola una delle forme artistiche più pregiate. Per l’occasione l’autrice, oltre a presentare il suo volume, dialogherà l’editore Simone Giaconi. Inoltre, sempre nella pinacoteca Moroni, tornerà questo mese la rassegna culturale "Musica, Voci, Canti!", giunta alla quarta edizione. Si tratta di una kermesse che unisce musica, teatro, poesia e fotografia, ed è composta da quattro appuntamenti tutti previsti di domenica, alle 17.30, con ingresso libero.

Si comincerà il 16 marzo: i protagonisti saranno gli Area 139 con "Viaggio cantautorale tra il vecchio e il nuovo Mondo", ossia un concerto che supera barriere e confini. Il 23 marzo ecco Simone Marconi in "Non succede niente, qua dentro!", un monologo intenso tra commedia e disperazione, accompagnato dal contrabbasso di Pierpaolo Chiaraluce. Il 30 marzo andrà in scena "Marèe – a 90 anni dal furtunale del 1935", un viaggio musicale nel quale Marta Giulioni, Tony Felicioli, Emanuele Gatta e Maurizio Scocco accompagneranno il pubblico sulle onde delle emozioni. Il gran finale ci sarà il 6 aprile con "L’agguato dei giorni", un intreccio di poesia e immagini con Marina Baldoni e Giancarla Lorenzini, per un’esperienza sensoriale che, assicurano gli organizzatori, sarà unica.