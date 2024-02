Remigi critica il primo cittadino:: "Sempre più isolato dagli altri"

"Falcucci e Castelsantangelo sul Nera sempre più isolati, dopo vari fallimenti ora sceglie l’acqua come nuovo elemento divisivo". Non ci va per le rime Valentina Remigi, capogruppo della lista civica Per Castello, di Castelsantangelo sul Nera. La consigliera critica il primo cittadino per la delega affidata al sindaco di Tolentino in sede di voto assembleare dell’Unidra, la società affidataria per la gestione del servizio idrico integrato per i comuni montani del maceratese. Quello dell’acqua è un tema che sta tenendo sulle spine la politica provinciale poiché, se entro la fine dell’anno non si addiverrà ad un accordo per un gestore unico, il servizio andrà a gara con il concreto rischio di finire in mano ai privati. "Spiace constatare come il sindaco Falcucci - afferma Remigi - si ritrovi sempre più isolato rispetto agli altri comuni della montagna anche in tema di gestione della risorsa idrica, preferendo schierarsi con i comuni di pianura come Tolentino e San Severino. E così, dopo il ritrovarsi fanalino di coda per la ricostruzione, dopo aver fallito il tentativo di riaggancio con l’Unione Montana Marca di Camerino, ora sceglie l’acqua come ulteriore elemento divisivo rispetto agli interessi dell’alto maceratese. Falcucci, oltre a rimarcare l’isolamento di Castelsantangelo sul Nera in area montana, sembra prediligere l’opzione privata rispetto a quella pubblica nella partita sull’affidamento del servizio idrico integrato. Una scelta che, come minoranza, non condividiamo e da cui prendiamo le distanze denunciandola pubblicamente".

g. g.