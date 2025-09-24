Renato Germani compie 105 anni: "Giovani, non dovete oziare"

Il moglianese Renato Germani ha tagliato il traguardo delle 105 primavere. Ieri il sindaco Fabrizio Luchetti e l’assessore ai servizi sociali Lolita Paoletti hanno portato (in casa di riposo) gli auguri da parte di tutto il paese. "Bisogna essere ottimisti", è questo il segreto della longevità per il festeggiato, che ha tre figlie, tre nipoti e un pronipote. "Ai giovani raccomando di non oziare - aggiunge - bisogna darsi da fare, avere spirito d’iniziativa, girare". E a se stesso augura di "vivere" ("Lo so, sono un po’ esigente", dice sorridendo). Una vita piena, la sua. Dopo aver conseguito il diploma di licenza industriale a Corridonia, a 18 anni risultò vincitore del concorso alle Ferrovie dello Stato, svolgendo sei mesi di servizio a Cortona e cinque a Spoleto. Seguì la chiamata alle armi, per cui trascorse tre anni e mezzo al Ministero della guerra, a Roma, alla centrale telegrafica. Dopo l’8 settembre ‘43 tornò a Mogliano e, con l’arrivo delle truppe alleate, alcuni ufficiali inglesi gli affidarono la gestione del teatro Apollo. Svolse anche l’incarico di sub agente dell’Assicurazione Tirrena e di contabile per Mobili Craia. In passato si è occupato di allevamento di polli, è stato socio di ditte di borse e cesti in vimini, e del Deposito di combustibili di riscaldamento. Infine ha gestito un negozio di mobili. Tanti gli incarichi le nomine e le onorificenze. Il tutto, anche dedicandosi a vari hobby, tra cui la musica e la recitazione.