Renato l’infermiere, una vita spesa per gli altri

Un documentario per raccontare la vita di Renato Rossi, da tutti conosciuto a Civitanova come ‘Renato, l’infermiere’, è l’idea realizzata da sua nipote Lucia Andreozzi, che ha voluto dedicare un omaggio a suo nonno dopo averlo visto scrivere su un’agendina, le sue memorie. "Mio nonno dopo il periodo della pandemia trascorre più tempo in casa – racconta Lucia – e per lui, sempre impegnato in mille attività, non è stato semplice. Ho notato che aveva iniziato a scrivere su un’agenda tanti episodi che ha vissuto, concentrandosi soprattutto sul suo lavoro di infermiere. Volevo creare un qualcosa di speciale per lui, che è stato in grado di lasciare un segno nella vita di tante persone e, insieme alla mia famiglia, abbiamo pensato di realizzare un progetto audiovisivo, in cui mio nonno è il protagonista e attraverso la sua voce ripercorre i luoghi, le vicende e le persone che ha incontrato e ben 19 di loro, ci hanno rilasciato la propria testimonianza".

Renato nasce a Montappone, in provincia di Fermo e si trasferisce a Mogliano, dove vive per un periodo iniziando a lavorare come tornitore. Poi decide di inseguire il suo sogno, frequentando a Macerata il corso per diventare infermiere e, nel 1971, ottiene il suo primo incarico nella clinica Villa Dei Pini. Una professione che ama e che porta avanti con impegno, non solo nell’ambito lavorativo, ma anche in quello domiciliare, prestando assistenza gratuita a tante persone, che necessitavano di cure e medicazioni, in un periodo in cui il servizio Adi e le strutture di ricovero come le Rsa non erano ancora in funzione. La carriera di Renato prosegue nell’ospedale di Civitanova in cui lavora fino al raggiungimento della pensione nel 2000. "Lui era contento di seguire i pazienti a domicilio e rendersi utile per aiutarli a stare meglio – sottolinea Lucia – in molti lo chiamavano ed era sempre disponibile e se qualcuno, telefonava in piena notte, si vestiva e usciva di casa". Una passione che lo ha portato a collaborare negli anni con la Caritas, l’Avis e l’Aido e a sfruttare le ferie estive, per accompagnare le persone con disabilità nei viaggi a Lourdes, organizzati dall’Unitalsi con cui è partito 27 volte. Ancora oggi, l’amore per il prossimo lo porta a rendersi utile e, ogni domenica mattina ,nel centro sociale anziani di via Carnia, Renato esegue in favore dei soci, il controllo della pressione e l’esame glicemico.

La passione per il suo lavoro, lo ha trasmesso anche a sua figlia Roberta Rossi, che oggi è un’infermiera. "A mio padre devo molto – sottolinea Roberta – mi ha insegnato l’importanza di aiutare il prossimo con umiltà e mi ha trasmesso l’amore per questa professione che poi ho deciso di intraprendere. Da lui ho imparato a mettere al primo posto il benessere del paziente". Il documentario una volta pronto verrà reso disponibile per tutti i civitanovesi.