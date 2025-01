Rencricca insegna l’Ananda Yoga: "Combatte lo stress dei lavoratori"

Stare bene sia fisicamente che psichicamente, ma anche socialmente. È la nuova formula del benessere attraverso la quale passa la riduzione dello stress, ma anche la motivazione e la spinta a sviluppare al meglio le proprie capacità, con ricadute positive sia per il singolo che per i contesti in cui si trova ad operare. Mara Durga Rencricca, insegnante di Ananda Yoga di Montelupone, ha così ideato "Why - Wellness - health – yoga", un "aiuto per la salute e l’umore dei dipendenti": lezioni di ginnastica da fare all’interno della struttura in cui si lavora, prima o dopo l’inizio dell’attività, per creare una condizione positiva che incoraggi la collaborazione, l’innovazione e la creatività.

"Il posto di lavoro – spiega Rencricca – è la nostra ’seconda casa’, il luogo dove passiamo la maggior parte della giornata; i nostri colleghi sono le persone con cui passiamo più tempo che con i nostri amici e familiari. Proprio per questo è il contesto principale in cui cercare opportunità che favoriscano il benessere fisico, psichico e sociale". Oggi, anche in relazione alle legge 81/08 che regola e tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è crescente il numero di aziende che si preoccupa del benessere del dipendente. Rencricca, che ha già promosso con successo due occasioni di incontro alla clinica Villa Mendicini di Roma, sottolinea l’importanza dello yoga su questo fronte. "Questa scienza millenaria è un rimedio molto efficace per la riduzione dello stress, la malattia del terzo millennio dalla quale nessuno è immune, e che tanto incide sulla vita delle persone riducendo le difese immunitarie con relative ripercussioni relazionali e sui costi dell’azienda in termini di aumento delle assenze per malattia. Una diminuzione dello stress in azienda comporta dunque che le persone si ammalino meno, diventino più efficaci e collaborative, e sviluppino maggiore capacità di ascolto, apertura mentale, attenzione verso gli altri, autocontrollo e positività. Praticare yoga in gruppo migliora anche lo spirito di squadra e stimola una maggiore empatia tra colleghi".