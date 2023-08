Renna: "Invasi da gente che non deve stare in Italia"

"Negli ultimi due anni Macerata è passata da 56esima a ottava, nella classifica delle città più sicure. Noi ci abbiamo investito molto, ma bisogna remare tutti dalla stessa parte altrimenti non si arriva da nessuna parte". Il tema sicurezza sta molto a cuore all’assessore Paolo Renna, in prima linea al fianco della polizia locale per garantire il rispetto della legge e la tutela dei cittadini. Gli ultimi episodi, dice, impongono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine "soprattutto perché siamo invasi da persone che non devono stare in Italia". "Noi abbiamo investito molto sulla sicurezza, con nuove assunzioni di agenti della polizia locale, la stabilizzazione del comandante, una sinergia ritrovata con le forze dell’ordine dopo anni di mancanza totale di dialogo. Ma tutto questo non basta, se siamo invasi da gente che non deve stare in Italia. Qui si può stare se si ha un lavoro e una casa e si rispettano le leggi. Poi dobbiamo assistere a situazioni come quella dell’altro giorno, quando le forze dell’ordine fanno un grande lavoro per arrestare una persona, la procura chiede che questa persona rimanga in carcere e il tribunale la lascia libero. Così non può andare bene". Renna accusa le passate amministrazioni per quanto accade oggi. "Queste bande di nigeriani sono qui da anni, chi ci accusa oggi, come Narciso Ricotta, dovrebbe guardarsi allo specchio. Ora il governo sta lavorando sul problema e io sono fiducioso. Ma posso dire che, a differenza di Ricotta, io sto con la Guardia di finanza e non con Carola Rackete. Non c’ero io a sfilare con gli immigrati. Macerata non si merita episodi come questo, e ha fatto benissimo il sindaco a chiedere alla prefettura di convocare una riunione urgente del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. Servono più controlli in città". In materia di accoglienza agli immigrati, la giunta Parcaroli aveva subito bloccato ogni progetto fin dall’insediamento. Con i nuovi sbarchi, la prefettura ha dato la disponibilità ad accogliere altre persone. "Ma i posti per protezione a chi arriva sono pieni. Per gli ultimi minori non accompagnati arrivati la prefettura aveva detto sì, ma a Macerata non c’era più posto e sono stati portati all’Aquila. Noi facciamo tutto quello che possiamo, in corso Cairoli ad esempio abbiamo fatto incontri con i residenti, i commercianti ed è venuto anche il questore. Alla polizia locale abbiamo frequentare corsi di formazione, abbiamo dato nuovi mezzi oltre ai rinforzi. Ma non possiamo fare tutto. La polizia locale ha fatto uno degli ultimi arresti per spaccio, a Piediripa. Ma in un Comune di 40mila persone la polizia locale non è un esercito".

Paola Pagnanelli